В пасхальный вечер на Закарпатье спасали туриста
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В пасхальный вечер в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Кук Межгорского района во время прохождения туристического маршрута травмировал ногу и нуждается в помощи турист. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
Так, информация об этом поступила на линию "101" в 16:45 27 апреля.
Сообщается, что пострадавший - мужчина 1978 года рождения, житель города Днепр.
На помощь ему в горы отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения г. Межгорье в составе 5 спасателей на автомобиле. Они нашли травмированного по предоставленным им координатам и предоставили ему доврачебную помощь.
Спасатели доставили пострадавшего в Межгорскую центральную районную больницу, где передали его под опеку врачей.
Как сообщал УНН, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 27 - 29 апреля во высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.