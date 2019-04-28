У великодній вечір на Закарпатті рятували туриста

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У великодній вечір до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі гори Кук Міжгірського району під час проходження туристичного маршруту травмував ногу та потребує допомоги турист. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

Так, інформація про це надійшла на лінію “101” о 16:45 27 квітня.

Повідомляється, що постраждалий – чоловік 1978 року народження, мешканець міста Дніпро.

На допомогу йому у гори вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення смт Міжгір’я у складі 5 рятувальників на автомобілі. Вони відшукали травмованого за наданими ним координатами та надали йому долікарську допомогу.

Рятувальники доправили постраждалого до Міжгірської центральної районної лікарні де передали його під опіку лікарів.

Як повідомляв УНН, у зв'язку з потеплінням та очікуваними дощами, 27 - 29 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

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