Рятувальники попередили про лавинну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У зв'язку з потеплінням та очікуваними дощами, 27 - 29 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень). Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з потеплінням та очікуваними дощами, 27 - 29 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - повідомили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, українців попередили про грози та шквали.
Крім того, українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.
Нагадаємо, в Україні 29-30 квітня та 1-2 травня переважатиме дощова погода, денна температура знизиться до 10-16°, на півдні країни та Закарпатті до 15-20°.