Українців попередили про грози та шквали

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22 березня, 17:51 • 90596 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У західних областях грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Про це УНН повідомли у прес-службі ДСНС. 

"За даними УкрГідрометцентру, 27 квітня у західних областях грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили УНН. 

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Раніше, синоптики дали прогноз на початок травня

Як повідомляв УНН, сьогодні  у західних, вдень і в північних областях, в наступні дві доби на більшій частині території країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті 28-29 квітня значні дощі. Температура вночі 5-12°, вдень 18-25°, у понеділок зниження до 12-17°, на півдні країни до 18-23°.

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