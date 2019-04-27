Украинцев предупредили про грозы и шквалы

"По данным Укргидрометцентра, 27 апреля в западных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - сообщили УНН.



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Ранее синоптики дали прогноз на начало мая .



Как сообщал УНН, сегодня в западных, днем и в северных областях, в последующие двое суток на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье 28-29 апреля значительные дожди. Температура ночью 5-12 °, днем 18-25 °, в понедельник снижение до 12-17 °, на юге страны до 18-23 °.