Украинцев предупредили про грозы и шквалы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108569 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112568 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115245 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116036 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145133 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115689 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140475 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145004 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130385 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130402 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 марта, 15:09 • 72230 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 103304 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 103110 просмотра
Актуальное
Украинцев предупредили про грозы и шквалы

Украинцев предупредили про грозы и шквалы

Киев  •  УНН

 • 13028 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В западных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с. Об этом УНН сообщат в пресс-службе ГСЧС. 

"По данным Укргидрометцентра, 27 апреля в западных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - сообщили УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве и области дожди до конца месяца - синоптики

Ранее синоптики дали прогноз на начало мая .

Как сообщал УНН, сегодня в западных, днем и в северных областях, в последующие двое суток на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье 28-29 апреля значительные дожди. Температура ночью 5-12 °, днем 18-25 °, в понедельник снижение до 12-17 °, на юге страны до 18-23 °.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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