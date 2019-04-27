Спасатели предупредили о лавинной опасности

"По данным Укргидрометцентра, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 27 - 29 апреля во высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ГСЧС



Как сообщал УНН, украинцев предупредили о грозах и шквалах.



Кроме того, украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.



Напомним, в Украине 29-30 апреля и 1-2 мая будет преобладать дождливая погода, дневная температура снизится до 10-16 °, на юге страны и Закарпатье до 15-20 °.