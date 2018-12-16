В Великобритании нашли письмо к Санта-Клаусу 120-летней давности

В нем девочка просит у Санта-Клауса милые вещицы к празднику

Среди подарков, о которых мечтала малышка, были: ленточка в волосы, чулки, игрушечные утка и цыпленок, а также мячик для кошки по кличке Киттикинс.

Листок, на котором 2 декабря 1898 года было написано письмо, нашли в книге, подаренной благотворителем.

“Это так невинно. Это то, чем на самом деле должно быть Рождество. Маленькие подарки и настоящее чувство волшебства и веры”, — сказала продавец Лили Бирчалл, чей отец обнаружил рождественское послание.

Сейчас она разыскивает родственников маленькой Марджори, чтобы вернуть им его.