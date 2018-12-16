У Великій Британії знайшли лист до Санта-Клаусу 120-річної давності
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У магазині іграшок в місті Кентербері, Велика Британія, виставили на загальний огляд лист п'ятирічної Марджорі з Істборна, написаний 120 років тому, повідомляє BBC News, передає УНН.
У ньому дівчинка просить у Санта-Клауса милі дрібниці до свята
Серед подарунків, про які мріяла малятко, були: стрічка для волосся, панчохи, іграшкові качка і курча, а також м’ячик для кішки на прізвисько Кіттікінс.
Листок, на яке 2 грудня 1898 року був написаний лист, знайшли в книзі, подарованій благодійником.
“Це так невинно. Це те, чим насправді має бути Різдво. Маленькі подарунки та справжнє почуття чарівництва і віри”, - сказала продавець Лілі Бірчалл, чий батько виявив різдвяне послання.
Зараз вона розшукує родичів маленької Марджорі, щоб повернути їм його.