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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
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У Великій Британії знайшли лист до Санта-Клаусу 120-річної давності

Київ • УНН

 • 13051 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У магазині іграшок в місті Кентербері, Велика Британія, виставили на загальний огляд лист п'ятирічної Марджорі з Істборна, написаний 120 років тому, повідомляє BBC News, передає УНН.

У Великій Британії знайшли лист до Санта-Клаусу 120-річної давності

У ньому дівчинка просить у Санта-Клауса милі дрібниці до свята

Серед подарунків, про які мріяла малятко, були: стрічка для волосся, панчохи, іграшкові качка і курча, а також м’ячик для кішки на прізвисько Кіттікінс.

Листок, на яке 2 грудня 1898 року був написаний лист, знайшли в книзі, подарованій благодійником.

“Це так невинно. Це те, чим насправді має бути Різдво. Маленькі подарунки та справжнє почуття чарівництва і віри”, - сказала продавець Лілі Бірчалл, чий батько виявив різдвяне послання.

Зараз вона розшукує родичів маленької Марджорі, щоб повернути їм його.

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