В Великобритании запустили в небо Трампа в подгузнике
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Лондоне, столице Великобритании, в знак протеста против уже состоящегося визита Дональда трампа, запустили в небо гиганский воздушный шар ввиде Трампа в подгузнике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Профсоюзы, женские группы, борцы за мир и защитники окружающей среды собрались в столице Великобритании, чтобы осудить политику Трампа - и решение Британии развернуть красную ковровую дорожку во время государственного визита.
Протесты начались с гигантского дирижабля, изображающего президента в виде разгневанного оранжевого ребенка, который поднялся с травы на центральной площади парламента Лондона.
Напомним, в прошлом году во Франции активисты запустили в небо надувного "бэби-Трампа".