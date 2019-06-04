У Великій Британії запустили в небо Трампа в підгузку

КИЇВ. 4 червня. УНН. У Лондоні, столиці Великої Британії, в знак протесту проти візиту Дональда Трампа, який вже відбувся, запустили в небо гігантську повітряну куля у вигляді Трампа в підгузку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.