У Великій Британії запустили в небо Трампа в підгузку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Лондоні, столиці Великої Британії, в знак протесту проти візиту Дональда Трампа, який вже відбувся, запустили в небо гігантську повітряну куля у вигляді Трампа в підгузку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Профспілки, жіночі групи, борці за мир і захисники навколишнього середовища зібралися в столиці Великої Британії, щоб засудити політику Трампа - і рішення Британії розгорнути червону килимову доріжку під час державного візиту.
Протести почалися з гігантського дирижабля, який зображує президента у вигляді розгніваної помаранчевої дитини, який піднявся з трави на центральній площі парламенту Лондона.
Нагадаємо, в минулому році у Франції активісти запустили в небо надувного "бебі-Трампа".