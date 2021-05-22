В Великобритании тысячи палестинцев протестовали против военных ударов Израиля

Детали

Протестующие призвали к санкциям против Израиля во время марша в Лондоне. Некоторые из них были с палестинскими флагами и выпускали зеленый и красный дым. Другие несли баннеры, где было написано “Свободная Палестина”, “Остановить бомбардировки сектора Газа” и “Санкции против Израиля”.

Дополнение

Прекращение огня в пятницу при посредничестве Египта закончилось 11-ти дневными боевыми действиями, при которых израильские военные нанесли удары по сектору Газа воздушными ударами, которые, по его словам, были ответом на ракеты, обстреляны Израилем боевиками палестинцев.

Медицинские работники сектора Газа заявили, что в палестинском анклаве были убиты 248 человек, а представители службы помощи выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией там.

Представители органов здравоохранения заявили, что в Израиле в ходе боевых действий были убиты 13 человек, во время которых израильские военные заявили, что ХАМАС, “Исламский джихад” и другие группировки боевиков выпустили около 4350 ракет, многие из которых пришли в Израиль или были перехвачены.

Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль и сектор Газа 26-27 мая.