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У Великій Британії тисячі палестинців протестували проти військових ударів Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Тисячі пропалестинських демонстрантів пройшли в суботу Лондоном та іншими містами Великобританії, протестуючи проти повітряних ударів Ізраїлю по сектору Газа під час боїв з ісламістською групою ХАМАС. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

У Великій Британії тисячі палестинців протестували проти військових ударів Ізраїлю

Деталі

Протестуючі закликали до санкцій проти Ізраїлю під час маршу в Лондоні. Деякі з них були з палестинськими прапорами і випускали зелений та червоний дим. Інші несли банери, де було написано “Вільна Палестина”, “Зупинити бомбардування сектора Газа” та “Санкції проти Ізраїлю”.

Доповнення

Припинення вогню в п’ятницю за посередництвом Єгипту закінчилося 11-ти денними бойовими діями, під час яких ізраїльські військові завдали ударів по сектору Газа повітряними ударами, які, за його словами, були відповіддю на ракети, обстріляні Ізраїлем бойовиками палестинців.

Медичні працівники сектора Газа заявили, що в палестинському анклаві було вбито 248 людей, а представники служби допомоги висловили занепокоєння гуманітарною ситуацією там.

Представники органів охорони здоров’я заявили, що в Ізраїлі в ході бойових дій було вбито 13 людей, під час яких ізраїльські військові заявили, що ХАМАС, “Ісламський джихад” та інші угруповання бойовиків випустили близько 4350 ракет, багато з яких не дійшли до Ізраїлю або були перехоплені.

Держсекретар США Блінкен відвідає Ізраїль та сектор Газа 26-27 травня.

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