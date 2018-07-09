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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 62823 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107724 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128939 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136150 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 172086 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154225 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141759 просмотра

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В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit

В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Доминик Рааб назначенный сегодня министром по вопросам Brexit в правительстве Терезы Мэй после того, как Дэвид Дэвис ушел в отставку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Рааб, который в настоящее время является министром по вопросам жилищной политики, был известным деятелем кампании за выход из ЕС на референдуме 2016 года.

Напомним, Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с сожалением восприняла отставку министра по вопросам выхода из Евросоюза Дэвида Дэвиса и не согласилась с его доводами о согласованном в пятницу Кабмином плана дальнейшего развития отношений с ЕС после Brexit. Такие слова премьера содержатся в ее письме теперь уже бывшему министру, фотокопию которого изложил в Twitter ведущий политобозреватель телеканала Sky News Фейсал Ислам.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отправить в отставку главу МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, если он попытается ослабить согласованную ее кабинетом коллективную позицию относительно будущих переговоров с ЕС.

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