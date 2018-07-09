В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit

Рааб, который в настоящее время является министром по вопросам жилищной политики, был известным деятелем кампании за выход из ЕС на референдуме 2016 года.



Напомним, Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с сожалением восприняла отставку министра по вопросам выхода из Евросоюза Дэвида Дэвиса и не согласилась с его доводами о согласованном в пятницу Кабмином плана дальнейшего развития отношений с ЕС после Brexit. Такие слова премьера содержатся в ее письме теперь уже бывшему министру, фотокопию которого изложил в Twitter ведущий политобозреватель телеканала Sky News Фейсал Ислам.



Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отправить в отставку главу МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, если он попытается ослабить согласованную ее кабинетом коллективную позицию относительно будущих переговоров с ЕС.