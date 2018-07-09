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У Великій Британії призначили нового міністра з питань Brexit

У Великій Британії призначили нового міністра з питань Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Домінік Рааб призначений сьогодні міністром з питань Brexit в уряді Терези Мей після того, як Девід Девіс пішов у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Рааб, який в даний час є міністром з питань житлової політики, був відомим діячем кампанії за вихід з ЄС під час референдуму 2016 року.

Нагадаємо, Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей зі жалем сприйняла відставку міністра з питань виходу з Євросоюзу Девіда Девіса і не погодилася з його доводами про погоджений у п'ятницю кабміном плану подальшого розвитку відносин з ЄС після Brexit. Такі слова прем'єра містяться в її листі тепер уже колишньому міністру, фотокопію якого виклав у Twitter ведучий політоглядач телеканалу Sky News Фейсал Іслам.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей пообіцяла відправити у відставку главу МЗС Сполученого Королівства Бориса Джонсона, якщо він спробує послабити узгоджену її кабінетом колективну позицію щодо майбутніх переговорів з ЄС.

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