У Великій Британії призначили нового міністра з питань Brexit

Рааб, який в даний час є міністром з питань житлової політики, був відомим діячем кампанії за вихід з ЄС під час референдуму 2016 року.



Нагадаємо, Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей зі жалем сприйняла відставку міністра з питань виходу з Євросоюзу Девіда Девіса і не погодилася з його доводами про погоджений у п'ятницю кабміном плану подальшого розвитку відносин з ЄС після Brexit. Такі слова прем'єра містяться в її листі тепер уже колишньому міністру, фотокопію якого виклав у Twitter ведучий політоглядач телеканалу Sky News Фейсал Іслам.



Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей пообіцяла відправити у відставку главу МЗС Сполученого Королівства Бориса Джонсона, якщо він спробує послабити узгоджену її кабінетом колективну позицію щодо майбутніх переговорів з ЄС.