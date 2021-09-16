В Великобритании началась кампания "бустерной" вакцинации против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В четверг, 16 сентября, Великобритания начала кампанию ревакцинации против COVID-19, сообщила Национальная служба здравоохранения (NHS) после того, как официальные лица и правительство дали добро на эту программу в начале недели, передает агентство Reuters, информирует УНН.
Детали
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник обрисовал в общих чертах, как программа ревакцинации для лиц старше 50 лет и других приоритетных групп станет ключевым элементом его плана по проведению зимы без дальнейших блокировок из-за коронавируса.
Ревакцинация будет проводиться как минимум через шесть месяцев после того, как люди получат вторую дозу вакцины COVID-19, а это значит, что внедрение начнется из старейших, наиболее уязвимых и медицинских работников.
Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что больничные центры начали вакцинацию медицинских работников, а на следующей неделе начнется полное внедрение вакцины среди населения.
Добавим
Объединенный комитет Великобритании по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал использовать прививки Pfizer/BioNTech в бустерной кампании или, в качестве альтернативы, половину дозы вакцины Moderna.
Правительство также решило на этой неделе продолжить массовую вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, которая, по словам NHS, начнется в школах на следующей неделе.