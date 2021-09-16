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В Великобритании началась кампания "бустерной" вакцинации против COVID-19

В Великобритании началась кампания "бустерной" вакцинации против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13507 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В четверг, 16 сентября, Великобритания начала кампанию ревакцинации против COVID-19, сообщила Национальная служба здравоохранения (NHS) после того, как официальные лица и правительство дали добро на эту программу в начале недели, передает агентство Reuters, информирует УНН.

Детали

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник обрисовал в общих чертах, как программа ревакцинации для лиц старше 50 лет и других приоритетных групп станет ключевым элементом его плана по проведению зимы без дальнейших блокировок из-за коронавируса.

Ревакцинация будет проводиться как минимум через шесть месяцев после того, как люди получат вторую дозу вакцины COVID-19, а это значит, что внедрение начнется из старейших, наиболее уязвимых и медицинских работников.

Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что больничные центры начали вакцинацию медицинских работников, а на следующей неделе начнется полное внедрение вакцины среди населения.

Добавим

Объединенный комитет Великобритании по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал использовать прививки Pfizer/BioNTech в бустерной кампании или, в качестве альтернативы, половину дозы вакцины Moderna.

Правительство также решило на этой неделе продолжить массовую вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, которая, по словам NHS, начнется в школах на следующей неделе.

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