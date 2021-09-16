У Великій Британії почалася кампанія "бустерної" вакцинації проти COVID-19

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок змалював у загальних рисах, як програма ревакцинації для осіб старше 50 років і інших пріоритетних груп стане ключовим елементом його плану з проведення зими без подальших блокувань через коронавірус.

Ревакцинація буде проводитися як мінімум через шість місяців після того, як люди отримають другу дозу вакцини COVID-19, а це означає, що впровадження почнеться з найстаріших, найбільш уразливих і медичних працівників.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії повідомила, що лікарняні центри почали вакцинацію медичних працівників, а на наступному тижні почнеться повне впровадження вакцини серед населення.

Додамо

Об'єднаний комітет Великої Британії з вакцинації та імунізації (JCVI) рекомендував використовувати щеплення Pfizer/BioNTech в бустерній кампанії або, як альтернативу, половину дози вакцини Moderna.

Уряд також вирішив на цьому тижні продовжити масову вакцинацію дітей у віці від 12 до 15 років, яка, за словами NHS, почнеться в школах на наступному тижні.