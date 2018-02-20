В Великобритании футбольного тренера приговорили к 31 году за сексуальное насилие над детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Ливерпуле суд приговорил к 31 годам тюрьмы бывшего детского футбольного тренера Барри Беннелла, которого осудили за сексуальное насилие над детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
64-летнего Беннела признали виновным в 50 эпизодах насилия над 12 мальчиками, которым было от восьми до 15 лет. Эпизоды произошли в период с 1979-го по 1991 год.
Судья охарактеризовал Беннела как “дьявола во плоти” и “сущее зло”.
Как сообщал УНН, в Великобритании бывшего футбольного тренера Барри Беннелл (который сейчас известен как Ричард Джонс) признали виновным в сексуальных преступлениях против подростков в 1980-х годах.