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У Великій Британії футбольного тренера засудили до 31 року за сексуальне насильство над дітьми

У Великій Британії футбольного тренера засудили до 31 року за сексуальне насильство над дітьми

Київ • УНН

 • 8506 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Ліверпулі суд засудив до 31 року в'язниці колишнього дитячого футбольного тренера Баррі Беннелла, якого судили за сексуальне насильство над дітьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

64-річного Беннела визнали винним в 50 епізодах насильства над 12 хлопчиками, яким було від восьми до 15 років. Епізоди відбулися в період з 1979-го по 1991 рік.

Суддя охарактеризував Беннела як “диявола в плоті” і “суще зло”.

Як повідомляв УНН, у Великій Британії колишнього футбольного тренера Баррі Беннелла (який зараз відомий як Річард Джонс) визнали винним у сексуальних злочинах проти хлопців у 1980-х роках.

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