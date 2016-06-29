В Великобритании двое парламентариев инициируют второй референдум по Brexit - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Двое британских парламентариев начали осуществлять действия по организации нового референдума по Brexit. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Они планируют вынести на референдум план выхода страны из Евросоюза до официального начала переговоров.
"Британские граждане должны договориться о сроках выхода из ЕС, если они не будут одобрены, будет предоставлена возможность сделать выбор в пользу Великобритании и остаться членом ЕС", - говорится в сообщении, представленном в парламенте депутатом от оппозиционной лейбористской партии Джерейнтом Дэвисом.
Как сообщал УНН, глава Счетной комиссии на референдуме в Великобритании Дженни Уотсон объявила официальные результаты референдума, согласно которым 51,9% жителей проголосовали за выход страны из Европейского Союза.