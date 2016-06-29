В Великобритании двое парламентариев инициируют второй референдум по Brexit - СМИ

Они планируют вынести на референдум план выхода страны из Евросоюза до официального начала переговоров.

"Британские граждане должны договориться о сроках выхода из ЕС, если они не будут одобрены, будет предоставлена ​​возможность сделать выбор в пользу Великобритании и остаться членом ЕС", - говорится в сообщении, представленном в парламенте депутатом от оппозиционной лейбористской партии Джерейнтом Дэвисом.

Как сообщал УНН, глава Счетной комиссии на референдуме в Великобритании Дженни Уотсон объявила официальные результаты референдума, согласно которым 51,9% жителей проголосовали за выход страны из Европейского Союза.