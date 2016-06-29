У Великій Британії двоє парламентарів ініціюють другий референдум щодо Brexit — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Двоє британських парламентарів почали здійснювати дії з організації нового референдуму щодо Brexit. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Вони планують винести на референдум план виходу країни з Євросоюзу до офіційного початку переговорів.
“Британські громадяни повинні домовитися про терміни виходу з ЄС, якщо вони не будуть схвалені, буде надана можливість зробити вибір на користь Великої Британії і залишатися членом ЄС”, — йдеться в повідомленні, поданому до парламенту депутатом від опозиційної лейбористської партії Джерейнтом Девісом.
Як повідомляв УНН, голова Рахункової комісії на референдумі у Великій Британії Дженні Вотсон оголосила офіційні результати референдуму, відповідно до яких 51,9% жителів проголосували за вихід країни з Європейського Союзу.