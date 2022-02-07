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В Великобритании дизайнеры изготавливают плитку из яичной скорлупы

В Великобритании дизайнеры изготавливают плитку из яичной скорлупы

Киев • УНН

 • 14318 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Бренд Nature Squared изобрел инновационный подход к покрытию стен. Ежегодно люди выбрасывают более 8,5 миллионов тонн яичной скорлупы. Дизайнеры решили этим воспользоваться и придумали идею для интерьера дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Inhabitat.

Детали

Разработчики утверждают, что яичная скорлупа не такая хрупкая, как кажется на первый взгляд. Она содержит кальций и естественно устойчива к ультрафиолету. Поэтому дизайнеры решили использовать преимущества материала.

Главная цель проекта - создание инновационных экологических поверхностей с использованием богатых природных материалов, таких как яичная скорлупа, семена, кора и перья.

Главный инноватор Nature Squared Элейн Ян Линг два года назад представила коллекцию плиток для ванной или кухни на основе яичной скорлупы различных цветов и форм Сarrel.

Материал измельчают на фрагменты размером до 3 миллиметров. Плитку формируют в виде квадратов, прямоугольников и треугольников разных размеров, которые оставляют затвердеть при комнатной температуре. Чтобы получить нежные цвета, плитку “поджаривают и добавляют красители для получения от кремовых до темно-коричневых
оттенков.

Она хорошо подходит для влажных помещений, поэтому это делает ее отличной опцией для кухонных столиков и стен ванной комнаты.

Напомним

В Шотландии художница плетет из пряжи картины, посвященные климатическому кризису.

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