В Великобритании дизайнеры изготавливают плитку из яичной скорлупы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Бренд Nature Squared изобрел инновационный подход к покрытию стен. Ежегодно люди выбрасывают более 8,5 миллионов тонн яичной скорлупы. Дизайнеры решили этим воспользоваться и придумали идею для интерьера дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Inhabitat.
Детали
Разработчики утверждают, что яичная скорлупа не такая хрупкая, как кажется на первый взгляд. Она содержит кальций и естественно устойчива к ультрафиолету. Поэтому дизайнеры решили использовать преимущества материала.
Главная цель проекта - создание инновационных экологических поверхностей с использованием богатых природных материалов, таких как яичная скорлупа, семена, кора и перья.
Главный инноватор Nature Squared Элейн Ян Линг два года назад представила коллекцию плиток для ванной или кухни на основе яичной скорлупы различных цветов и форм Сarrel.
Материал измельчают на фрагменты размером до 3 миллиметров. Плитку формируют в виде квадратов, прямоугольников и треугольников разных размеров, которые оставляют затвердеть при комнатной температуре. Чтобы получить нежные цвета, плитку “поджаривают и добавляют красители для получения от кремовых до темно-коричневых
оттенков.
Она хорошо подходит для влажных помещений, поэтому это делает ее отличной опцией для кухонных столиков и стен ванной комнаты.
Напомним
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