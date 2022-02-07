У Великій Британії дизайнери виготовляють плитку з яєчної шкаралупи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Бренд Nature Squared винайшов інноваційний підхід до покриття стін. Щороку люди викидають понад 8,5 мільйонів тонн яєчної шкаралупи. Дизайнери вирішили цим скористатися та вигадали ідею для інтер'єру будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Inhabitat.
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Розробники стверджують, що яєчна шкаралупа не така крихка, як здається на перший погляд. Вона містить кальцій і природно стійка до ультрафіолету. Тому дизайнери вирішили використати переваги матеріалу.
Головна мета проекту – створення інноваційних екологічних поверхонь із використанням багатих природних матеріалів, таких як яєчна шкаралупа, насіння, кора та пір’я.
Головний інноватор Nature Squared Елейн Ян Лінг два роки тому представила колекцію плиток для ванної чи кухні на основі яєчної шкаралупи різних кольорів і форм Сarrel.
Матеріал подрібнюють на фрагменти розміром до 3 міліметрів. Плитку формують у вигляді квадратів, прямокутників і трикутників різних розмірів, які залишають затвердіти при кімнатній температурі. Щоб отримати ніжні кольори, плитку “підсмажують” та додають барвники для отримання від кремових до темно-коричневих
відтінків.
Вона добре підходить для вологих приміщень, тому це робить її хорошою опцією для для кухонних столиків і стін ванної кімнати.
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