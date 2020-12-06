В тяжелые времена мы надеемся на Бога и полагаемся на армию: Верещук поздравила с Днем Вооруженных сил Украины

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 31564 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 48453 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 63799 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 86972 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107851 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111584 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 155901 просмотра

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В тяжелые времена мы надеемся на Бога и полагаемся на армию: Верещук поздравила с Днем Вооруженных сил Украины

В тяжелые времена мы надеемся на Бога и полагаемся на армию: Верещук поздравила с Днем Вооруженных сил Украины

Киев  •  УНН

 • 9863 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Народный депутат Украины Ирина Верещук поздравила украинских воинов с Днем Вооруженных сил Украины, сообщает УНН со ссылкой на Facebook политика.

"Уважаемые воины, желаю здоровья! Сегодня ваш день! Всем известно, что украинский народ больше доверяет армии и церкви. Это означает, что в трудные времена мы надеемся на Бога и полагаемся на нашу армию. Итак помните, на вас большая ответственность, но у вас также есть большая поддержка украинского народа. Слава Украине! С праздником!", - подчеркнула она.

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