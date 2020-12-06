У важкі часи ми надіємося на Бога і покладаємося на армію: Верещук привітала з Днем Збройних сил України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Народний депутат України Ірина Верещук привітала українських воїнів із Днем Збройних сил України, повідомляє УНН із посиланням на Facebook політика.
"Шановні воїни, бажаю здоров’я! Сьогодні ваш день! Всім відомо, що український народ найбільше довіряє армії та церкві. Це означає, що у важкі часи ми надіємося на Бога і покладаємося на нашу армію. Отже пам’ятайте, на вас велика відповідальність, але у вас також є велика підтримка українського народу. Слава Україні! Зі святом!", - наголосила вона.