У важкі часи ми надіємося на Бога і покладаємося на армію: Верещук привітала з Днем Збройних сил України

"Шановні воїни, бажаю здоров’я! Сьогодні ваш день! Всім відомо, що український народ найбільше довіряє армії та церкві. Це означає, що у важкі часи ми надіємося на Бога і покладаємося на нашу армію. Отже пам’ятайте, на вас велика відповідальність, але у вас також є велика підтримка українського народу. Слава Україні! Зі святом!", - наголосила вона.