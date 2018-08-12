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В Вашингтоне сотни активистов вышли на улицы выразить протест против ультраправых

Киев • УНН

 • 8665 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сотни жителей американской столицы, а также граждане из других частей страны вышли в воскресенье на улицы Вашингтона, чтобы выразить протест против ультраправых и их запланированного на этот день пикета под Белым домом, сообщает УНН со ссылкой на американские СМИ.

В Вашингтоне сотни активистов вышли на улицы выразить протест против ультраправых

Как отмечают журналисты, все выступления носят мирный характер, однако на всех площадках дежурят усиленные наряды полиции.

Центральное событие дня — пикет правых радикалов и выступающих за превосходство белой расы активистов. Как ожидается, он состоится на Лафайет-сквер прямо перед резиденцией президента США в 17:30 по местному времени (00:30 по Киеву). Одновременно с этим запланировано проведение сразу пяти акций против этого мероприятия. Они начались гораздо раньше: по состоянию на 14:00 местного времени (21:00 в Киеве) несколько площадок уже заполнились людьми, выступающими за немедленное выдворение ультраправых из города.

Националистам установили жесткие рамки численности участников акции перед Белым домом. На нее власти столицы позволили явиться не более 400 активистам, что будет строго стражами порядка на пропускных пунктах. Главы государства Дональда Трампа в это время в резиденции не будет: он проводит так называемый рабочий отпуск в своем гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

На площади Фридом-плаза в трех кварталах от Белого дома уже собрались несколько сотен жителей столицы. Все они пришли в футболках и с транспарантами, на которых видны лозунги против расовой ненависти, насилия и национализма. Также читаются призывы к импичменту Трампа, которого обвиняют в поддержке ультраправых группировок.

Другие акции, которые пока менее малочисленны, проводятся, в частности, близ Мемориала Линкольна, а также непосредственно перед Лафайет-сквер. Сам парк перед Белым домом отгорожен от остальной части города усиленными баррикадами полицейских, задача которых на протяжении всего дня — не допустить стычек между противостоящими друг другу активистами.

Близ Лафайет-сквер, прямо около баррикад, организована импровизированная сцена, с которой участники мероприятия скандируют лозунги за права темнокожего населения, против насилия со стороны полиции, а также за единение нации и против ненависти, которую несут правые радикалы. Многие также напоминают о важности соблюдения прав сексуальных меньшинств.

Как сообщал УНН, ФБР связывает прошлогодние события в Шарлотсвилл с “российским вмешательством”.

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