У Вашингтоні сотні активістів вийшли на вулиці висловити протест проти ультраправих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сотні жителів американської столиці, а також громадяни з інших частин країни вийшли в неділю на вулиці Вашингтона, щоб висловити протест проти ультраправих і їх запланованого на цей день пікету під Білим домом, повідомляє УНН з посиланням на американські ЗМІ.
Як відзначають журналісти, всі виступи носять мирний характер, проте на всіх майданчиках чергують посилені наряди поліції.
Центральна подія дня — пікет правих радикалів і виступаючих за перевагу білої раси активістів. Як очікується, він відбудеться на Лафайет-сквер прямо перед резиденцією президента США в 17:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом). Одночасно з цим заплановано проведення відразу п’яти акцій проти цього заходу. Вони почалися набагато раніше: станом на 14:00 за місцевим часом (21:00 у Києві) кілька майданчиків вже заповнилися людьми, які виступають за негайне видворення ультраправих з міста.
Націоналістам встановили жорсткі рамки чисельності учасників акції перед Білим домом. На неї влада столиці дозволили з’явитися не більше 400 активістам, що буде суворо правоохоронцями на пропускних пунктах. Глави держави Дональда Трампа в цей час в резиденції не буде: він проводить так звану робочу відпустку в своєму гольф-клубі в Бедмінстері (штат Нью-Джерсі).
На площі Фрідом-плаза в трьох кварталах від Білого дому вже зібралися кілька сотень жителів столиці. Всі вони прийшли в футболках і з транспарантами, на яких видно гасла проти расової ненависті, насильства і націоналізму. Також читаються заклики до імпічменту Трампа, якого звинувачують в підтримці ультраправих угруповань.
Інші акції, які поки малочисельні, проводяться, зокрема, поблизу Меморіалу Лінкольна, а також безпосередньо перед Лафайет-сквер. Сам парк перед Білим домом відгороджений від решти міста посиленими барикадами поліцейських, завдання яких протягом усього дня — не допустити сутичок між ворогуючими один до одного активістами.
Поблизу Лафайет-сквер, прямо біля барикад, організована імпровізована сцена, з якої учасники заходу скандують гасла за права темношкірого населення, проти насильства з боку поліції, а також за єднання нації і проти ненависті, яку несуть праві радикали. Багато хто також нагадує про важливість дотримання прав сексуальних меншин.
Як повідомляв УНН, ФБР пов’язує минулорічні події в Шарлотсвіллі з “російським втручанням”.