У Вашингтоні сотні активістів вийшли на вулиці висловити протест проти ультраправих

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сотні жителів американської столиці, а також громадяни з інших частин країни вийшли в неділю на вулиці Вашингтона, щоб висловити протест проти ультраправих і їх запланованого на цей день пікету під Білим домом, повідомляє УНН з посиланням на американські ЗМІ.