У Вашингтоні сотні активістів вийшли на вулиці висловити протест проти ультраправих

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 16013 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 37256 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 53093 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 58953 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 91002 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 70479 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81404 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95112 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87790 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 184491 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
70%
Популярнi новини

Трамп пройшов перший медогляд після повернення на посаду: що відомо

12 квітня, 09:52 • 3872 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 10727 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 13773 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 10932 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 8420 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 53095 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 184492 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339246 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 273537 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 383611 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 8488 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 10754 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 58957 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19934 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25075 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Вашингтоні сотні активістів вийшли на вулиці висловити протест проти ультраправих

Київ • УНН

 • 8665 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сотні жителів американської столиці, а також громадяни з інших частин країни вийшли в неділю на вулиці Вашингтона, щоб висловити протест проти ультраправих і їх запланованого на цей день пікету під Білим домом, повідомляє УНН з посиланням на американські ЗМІ.

У Вашингтоні сотні активістів вийшли на вулиці висловити протест проти ультраправих

Як відзначають журналісти, всі виступи носять мирний характер, проте на всіх майданчиках чергують посилені наряди поліції.

Центральна подія дня — пікет правих радикалів і виступаючих за перевагу білої раси активістів. Як очікується, він відбудеться на Лафайет-сквер прямо перед резиденцією президента США в 17:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом). Одночасно з цим заплановано проведення відразу п’яти акцій проти цього заходу. Вони почалися набагато раніше: станом на 14:00 за місцевим часом (21:00 у Києві) кілька майданчиків вже заповнилися людьми, які виступають за негайне видворення ультраправих з міста.

Націоналістам встановили жорсткі рамки чисельності учасників акції перед Білим домом. На неї влада столиці дозволили з’явитися не більше 400 активістам, що буде суворо правоохоронцями на пропускних пунктах. Глави держави Дональда Трампа в цей час в резиденції не буде: він проводить так звану робочу відпустку в своєму гольф-клубі в Бедмінстері (штат Нью-Джерсі).

На площі Фрідом-плаза в трьох кварталах від Білого дому вже зібралися кілька сотень жителів столиці. Всі вони прийшли в футболках і з транспарантами, на яких видно гасла проти расової ненависті, насильства і націоналізму. Також читаються заклики до імпічменту Трампа, якого звинувачують в підтримці ультраправих угруповань.

Інші акції, які поки малочисельні, проводяться, зокрема, поблизу Меморіалу Лінкольна, а також безпосередньо перед Лафайет-сквер. Сам парк перед Білим домом відгороджений від решти міста посиленими барикадами поліцейських, завдання яких протягом усього дня — не допустити сутичок між ворогуючими один до одного активістами.

Поблизу Лафайет-сквер, прямо біля барикад, організована імпровізована сцена, з якої учасники заходу скандують гасла за права темношкірого населення, проти насильства з боку поліції, а також за єднання нації і проти ненависті, яку несуть праві радикали. Багато хто також нагадує про важливість дотримання прав сексуальних меншин.

Як повідомляв УНН, ФБР пов’язує минулорічні події в Шарлотсвіллі з “російським втручанням”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,757.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.58