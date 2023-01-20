В ваших силах - сделать танковый "Рамштайн": Зеленский к министрам обороны

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«Это в ваших силах – сделать танковый «Рамштайн». Не торговаться относительно того или иного количества танков, а начать принципиальную поставку, которая остановит российское зло», - сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что россия концентрирует силы – последние силы, – чтобы попытаться доказать всем, что ненависть может быть сильнее, чем мир.

«Вот почему мы с вами должны ускориться. Мы должны. Мы должны действовать так быстро, как отец или мать, которые спасают ребенка. Как сын или дочь, которые чувствуют, что родители нуждаются в немедленной помощи», - заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания в формате «Рамштайн», отметив, что может сотни раз поблагодарить их, но сотни этих «спасибо» не являются сотнями танков. Он отметил, что нужно ускориться по поставкам оружия, техники Украине.

Очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", началось 20 января в Германии.