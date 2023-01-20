Зеленський - до учасників "Рамштайну": сотні "дякую" - це не сотні танків

Цитата

«Війна, яку розвʼязала росія, не дозволяє затримок. І я можу сотні разів вам подякувати – і це буде абсолютно заслужено та справедливо, враховуючи все те, що ми вже зробили, – але сотні цих «дякую» не є сотнями танків. Усі ми можемо використати тисячі слів у дискусіях, але я не можу поставити слова замість гармат, які потрібні проти російської артилерії, чи замість ракет ППО, які потрібні для захисту людей від російських повітряних ударів», - сказав Зеленський.

Він подякував за надану зброю, яка допомагає рятувати українців від терору.

«Я щиро вдячний усім вам за те, що надана вами зброя – кожна одиниця! – допомагає рятувати наших людей від терору, але час поки що залишається російською зброєю. Ми маємо прискоритись! Час повинен стати нашою з вами зброєю так само, як ППО й артилерія, бронемашини й танки, про які ми з вами говоримо. Кремль повинен програти», - наголосив Зеленський.

Доповнення

Чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", розпочалося 20 січня у Німеччині.