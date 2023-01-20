Зеленский - к участникам "Рамштайна": сотни "спасибо" - это не сотни танков

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«Война, которую развязала россия, не позволяет задержек. И я могу сотни раз вас поблагодарить – и это будет абсолютно заслуженно и справедливо, учитывая все то, что мы уже сделали, – но сотни этих «спасибо» не являются сотнями танков. Все мы можем использовать тысячи слов в дискуссиях, но я не могу поставить слова вместо пушек, которые нужны против российской артиллерии, или вместо ракет ПВО, которые нужны для защиты людей от российских воздушных ударов», - сказал Зеленский.

Он поблагодарил за предоставленное оружие, которое помогает спасать украинцев от террора.

«Я искренне благодарен всем вам за то, что предоставленное вами оружие – каждая единица! – помогает спасать наших людей от террора, но время пока остается российским оружием. Мы должны ускориться! Время должно стать нашим с вами оружием так же, как ПВО и артиллерия, бронемашины и танки, о которых мы с вами говорим. кремль должен проиграть», - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", началось 20 января в Германии.