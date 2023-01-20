Зеленский - к участникам "Рамштайна": сотни "спасибо" - это не сотни танков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания в формате «Рамштайн», отметив, что может сотни раз поблагодарить их, но сотни этих «спасибо» не являются сотнями танков. Он отметил, что нужно ускориться по поставкам оружия, техники Украине, передает УНН.
Цитата
«Война, которую развязала россия, не позволяет задержек. И я могу сотни раз вас поблагодарить – и это будет абсолютно заслуженно и справедливо, учитывая все то, что мы уже сделали, – но сотни этих «спасибо» не являются сотнями танков. Все мы можем использовать тысячи слов в дискуссиях, но я не могу поставить слова вместо пушек, которые нужны против российской артиллерии, или вместо ракет ПВО, которые нужны для защиты людей от российских воздушных ударов», - сказал Зеленский.
Он поблагодарил за предоставленное оружие, которое помогает спасать украинцев от террора.
«Я искренне благодарен всем вам за то, что предоставленное вами оружие – каждая единица! – помогает спасать наших людей от террора, но время пока остается российским оружием. Мы должны ускориться! Время должно стать нашим с вами оружием так же, как ПВО и артиллерия, бронемашины и танки, о которых мы с вами говорим. кремль должен проиграть», - подчеркнул Зеленский.
Дополнение
Очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", началось 20 января в Германии.