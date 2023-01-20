"Зараз не час уповільнюватися, час копнути глибше": голова Пентагону відкрив "Рамштайн-8"

Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін.

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"Це вирішальний момент для України та вирішальне десятиліття для світу", - наголосив Остін.

"Зараз не час, щоб уповільнюватись. Настав час копнути глибше. Український народ спостерігає за нами. кремль спостерігає за нами. Історія спостерігає за нами. Тож не здамося. І ми не похитнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від імперіалістичної агресії росії", - цитує голову Пентагону Guardian.

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"Народ України надихнув світ, тим часом у росії закінчуються боєприпаси. Вона зазнала значних бойових втрат. І вона звертається до своїх небагатьох партнерів, щоб поповнити запаси свого трагічного і непотрібного вторгнення. Навіть Іран та Північна Корея не визнають, що роблять поставки росії. Просто порівняйте це з хвилею підтримки вільної та суверенної України, представленою у цій залі", - сказав Остін.

До засідання приєднався Президент України Володимир Зеленський.

У своєму виступі по відеозв’язку перед контактною групою з питань оборони України в Рамштайні він заявив, що часу не так багато, і "час пришвидшуватися".

"Ви сильні люди могутніх країн, - цитує Зеленського Guardian. - Я закликаю вас до ухвалення таких рішень, які можуть позбавити російське зло будь-якої сили".

"У ваших силах гарантувати артилерію та авіацію, які зруйнують терор. У ваших силах забезпечити перемогу", - цитує Зеленського Guardian.

Міністр оборони США Ллойд Остін у відповідь на відеозвернення Зеленського сказав: "Дякую, пане Президенте. Сподіваюся, ви знаєте, що ми й надалі будемо відстоювати принцип, згідно з яким кордони не можна перекроювати силою. І ми продовжуватимемо відстоювати відкритий світ правил, прав і обов’язків. Ще раз дякую, що ви сьогодні тут".