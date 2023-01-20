"Сейчас не время замедляться, время копнуть глубже": глава Пентагона открыл "Рамштайн-8"

Заседание открыл министр обороны США Ллойд Остин.

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"Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира", - подчеркнул Остин.

"Сейчас не время, чтобы замедляться. Пришло время копнуть глубже. Украинский народ наблюдает за нами. кремль наблюдает за нами. История наблюдает за нами. Так что не сдадимся. И мы не пошатнемся в нашей решимости помочь Украине защитить себя от империалистической агрессии россии", - цитирует главу Пентагона Guardian.

Детали

"Народ Украины вдохновил мир, тем временем у россии заканчиваются боеприпасы. Она понесла значительные боевые потери. И она обращается к своим немногим партнерам, чтобы пополнить запасы своего трагического и ненужного вторжения. Даже Иран и Северная Корея не признают, что снабжают россию. Просто сравните это с волной поддержки свободной и суверенной Украины, представленной в этом зале", - сказал Остин.

К заседанию присоединился Президент Украины Владимир Зеленский.

В своем выступлении по видеосвязи перед контактной группой по вопросам обороны Украины в Рамштайн он заявил, что времени не так много, и "время ускоряться".

"Вы сильные люди могущественных стран, - цитирует Зеленского Guardian. - Я призываю вас к принятию таких решений, которые могут лишить российское зло всякой силы".

"В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые разрушат террор. В ваших силах обеспечить победу", - цитирует Зеленского Guardian.

Министр обороны США Ллойд Остин в ответ на видеообращение Зеленского сказал: "Спасибо, господин Президент. Надеюсь, вы знаете, что мы и в дальнейшем будем отстаивать принцип, согласно которому границы нельзя перекраивать силой. И мы будем продолжать отстаивать открытый мир правил, прав и обязанностей. Еще раз спасибо, что вы сегодня здесь".