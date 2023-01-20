У ваших силах – зробити танковий «Рамштайн»: Зеленський до міністрів оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський закликав зробити танковий «Рамштайн». Не торгуватися щодо тієї чи іншої кількості танків, а розпочати принципове постачання. Про це він заявив на засіданні у форматі «Рамштайн», передає кореспондент УНН.
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«Це у ваших силах – зробити танковий «Рамштайн». Не торгуватися щодо тієї чи іншої кількості танків, а розпочати принципове постачання, яке зупинить російське зло», - сказав Зеленський.
Окрім того, він зазначив, що росія концентрує сили – останні сили, – щоб спробувати довести всім, ніби ненависть може бути сильнішою, ніж світ.
«Ось чому ми з вами маємо прискоритися. Мусимо. Маємо діяти так швидко, як батько чи мати, які рятують дитину. Як син чи донька, які відчувають, що батьки потребують негайної допомоги», - заявив Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання у форматі «Рамштайн», зазначивши, що може сотні разів подякувати їм, але сотні цих «дякую» не є сотнями танків. Він наголосив, що потрібно прискоритися щодо постачання зброї, техніки Україні.
Чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", розпочалося 20 січня у Німеччині.