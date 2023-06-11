У вас только одно решение: Подоляк дал совет элите рф, которая не верит в победу путина

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"Если в российской политической элите есть те, кто "устал от войны" и "хочет, чтобы она закончилась" (по странному инсайду Bloomberg), у вас только одно решение", - написал Подоляк.

Детали

По словам советника ОП, единственным правильным решением является заставить путина и секретаря рнбо рф николая патрушева осознать реальность и необходимость вывода войск со всей оккупированной территории. Также им, в таком случае, стоит подготовиться к выдаче военных преступников.

"Чем дольше "элиты" тянут с единым решением, тем меньше шансов у них пережить финал без максимальных личных потерь, пережить объемный внутренний бунт", - добавил Подоляк.

Если в российской политической элите есть те, кто «устал от войны» и «хочет, чтобы она закончилась» (по дивному инсайду @Bloomberg), у вас только одно решение – принуждение Путина/Патрушева к осознанию реальности, немедленному выводу войск со всей оккупированной территории,…