У вас тільки одне рішення: Подоляк дав пораду еліті рф, яка не вірить в перемогу путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Якщо еліти рф дійсно зневірились в перемозі російського диктатора володимира путіна, то у них є тільки одне рішення - вплинути на нього та закликати припинити війну. Про це написав радник Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter, пише УНН.
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"Якщо в російській політичній еліті є ті, хто "втомився від війни" і "хоче, щоб вона закінчилася" (за дивним інсайдом Bloomberg), у вас тільки одне рішення", - написав Подоляк.
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За словами радника ОП, єдиним правильним рішенням є примусити путіна та секретаря рнбо рф миколу патрушева усвідомити реальність та нагальність потреби виведення військ з усієї окупованої території. Також їм, у такому випадку, варто підготуватись до видачі військових злочинців.
"Чим довше "еліти" тягнуть із єдиним рішенням, тим менше шансів у них пережити фінал без максимальних особистих втрат, пережити об'ємний внутрішній бунт", - пояснив Подоляк.
Если в российской политической элите есть те, кто «устал от войны» и «хочет, чтобы она закончилась» (по дивному инсайду @Bloomberg), у вас только одно решение – принуждение Путина/Патрушева к осознанию реальности, немедленному выводу войск со всей оккупированной территории,…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 11, 2023