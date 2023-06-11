У вас тільки одне рішення: Подоляк дав пораду еліті рф, яка не вірить в перемогу путіна

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 13229 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 21800 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 55698 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 47065 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 50618 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 116684 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182060 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 201422 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144333 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137908 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
23%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 49327 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 36367 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 17875 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 15835 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 36099 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 13224 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 36130 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 55686 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 201416 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 253044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 4994 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 5338 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20995 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25773 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41708 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У вас тільки одне рішення: Подоляк дав пораду еліті рф, яка не вірить в перемогу путіна

Київ • УНН

 • 3101290 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Якщо еліти рф дійсно зневірились в перемозі російського диктатора володимира путіна, то у них є тільки одне рішення - вплинути на нього та закликати припинити війну. Про це написав радник Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter, пише УНН.

У вас тільки одне рішення: Подоляк дав пораду еліті рф, яка не вірить в перемогу путіна

Цитата 

"Якщо в російській політичній еліті є ті, хто "втомився від війни" і "хоче, щоб вона закінчилася" (за дивним інсайдом Bloomberg), у вас тільки одне рішення", - написав Подоляк.

Деталі 

За словами радника ОП, єдиним правильним рішенням є примусити путіна та секретаря рнбо рф миколу патрушева усвідомити реальність та нагальність потреби виведення військ з усієї окупованої території. Також їм, у такому випадку, варто підготуватись до видачі військових злочинців.

"Чим довше "еліти" тягнуть із єдиним рішенням, тим менше шансів у них пережити фінал без максимальних особистих втрат, пережити об'ємний внутрішній бунт", - пояснив Подоляк.

Если в российской политической элите есть те, кто «устал от войны» и «хочет, чтобы она закончилась» (по дивному инсайду @Bloomberg), у вас только одно решение – принуждение Путина/Патрушева к осознанию реальности, немедленному выводу войск со всей оккупированной территории,…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 11, 2023

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,641.96