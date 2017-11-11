В Варшаве завершился марш ультраправых сил

Марш начался после 15:00 с дома Дмовского. Участники марша заявили, что хотят подчеркнуть свою польскость и приверженность традиционным ценностям. Они подчеркивают, что чувствуют себя поляками, гордятся этим и хотят отмечать национальные праздники, важнейшим из которых является День Независимости.

18:00 участники Марша Независимости собрались на Национальном стадиона PGE, где состоялся митинг с участием ветеранов Армии Крайовой.

К организаторам Марша входят Национально-радикальный лагерь, Национальное движение и Всепольской молодежь - радикальные группы, которые прослеживают свои корни в антисемитских групп, которые действовали до Второй мировой войны. Лозунг для нынешнего мероприятия - "Мы хотим Бога", слова из старой религиозной польской песни, которую президент США Дональд Трамп цитировал в июле во время посещения Варшавы.

"В общих чертах можно говорить об очень спокойный и безопасный ход всех этих торжественных мероприятий (в связи с праздником независимости)", - прокомментировал главный комендант полиции Ярослав Шимчик.

По оценкам полиции, в 308 общественных собраниях во всей Польше приняло участие более 65 000 человек. В Марше независимости в Варшаве - примерно 60 000 человек. За безопасностью событий, связанных с празднованием 99 годовщины польской независимости, работало 13 000 полицейских. Больше всего 6,1 тысячи, в Варшаве, а вне столицы - 6,9 тысячи.

Напомним, Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили Польшу с Днем независимости.