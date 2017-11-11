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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 22572 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 52141 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 71653 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 78408 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78538 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В Варшаве завершился марш ультраправых сил

В Варшаве завершился марш ультраправых сил

Киев  •  УНН

 • 12379 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Варшаве завершился марш ультраправых сил посвященный Дню независимости Польши. По данным полиции марш собрал 60 000 участников, сообщает УНН со ссылкой на Радио Польское.

Марш начался после 15:00 с дома Дмовского. Участники марша заявили, что хотят подчеркнуть свою польскость и приверженность традиционным ценностям. Они подчеркивают, что чувствуют себя поляками, гордятся этим и хотят отмечать национальные праздники, важнейшим из которых является День Независимости.

18:00 участники Марша Независимости собрались на Национальном стадиона PGE, где состоялся митинг с участием ветеранов Армии Крайовой.

К организаторам Марша входят Национально-радикальный лагерь, Национальное движение и Всепольской молодежь - радикальные группы, которые прослеживают свои корни в антисемитских групп, которые действовали до Второй мировой войны. Лозунг для нынешнего мероприятия - "Мы хотим Бога", слова из старой религиозной польской песни, которую президент США Дональд Трамп цитировал в июле во время посещения Варшавы.

"В общих чертах можно говорить об очень спокойный и безопасный ход всех этих торжественных мероприятий (в связи с праздником независимости)", - прокомментировал главный комендант полиции Ярослав Шимчик.

По оценкам полиции, в 308 общественных собраниях во всей Польше приняло участие более 65 000 человек. В Марше независимости в Варшаве - примерно 60 000 человек. За безопасностью событий, связанных с празднованием 99 годовщины польской независимости, работало 13 000 полицейских. Больше всего 6,1 тысячи, в Варшаве, а вне столицы - 6,9 тысячи.

Напомним, Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили Польшу с Днем независимости.

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