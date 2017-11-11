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У Варшаві завершився марш ультраправих сил

У Варшаві завершився марш ультраправих сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Варшаві завершився марш ультраправих сил присвячений Дню Незалежності Польщі. За даними поліції марш зібрав 60 тисяч учасників, повідомляє УНН з посиланням на Радіо Польське.

Марш розпочався після 15:00 з кам'яниці Дмовського. Учасники маршу заявили, що хочуть підкреслити свою польськість і прихильність до традиційних цінностей. Вони підкреслюють, що відчувають себе поляками, пишаються цим і хочуть відзначати національні свята, найважливішим з яких є День Незалежності.

До 18:00 учасники Мару Незалежності зібралися на Національному стадіону PGE, де відбувся мітінг за участі ветеранів Армії Крайової.

До організаторів Маршу входять Національно-радикальний табір, Національний рух та Всепольська молодь – радикальні групи, які простежують своє коріння до антисемітських груп, які діяли до Другої світової війни. Гасло для цьогорічного заходу – "Ми хочемо Бога", слова зі старої релігійної польської пісні, яку президент США Дональд Трамп цитував у липні під час відвідування Варшави.

"Загально можна говорити про дуже спокійний і безпечний перебіг усіх цих урочистих заходів (у зв’язку зі святом незалежності)", - прокоментував головний комендант поліції Ярослав Шимчик.

За оцінками поліції, у 308 громадських зібраннях в усій Польщі взяло участь понад 65 тисяч осіб. У Марші Незалежності у Варшаві – приблизно 60 тисяч осіб. За безпекою подій, пов’язаних зі святкуванням 99 роковин польської незалежності, працювало 13 тисяч поліціянтів. Найбільше, 6,1 тисячі, у Варшаві, а поза столицею – 6,9 тисячі.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали Польщу з Днем незалежності.

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