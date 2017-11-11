В Варшаве ультраправые отметили масштабным маршем День независимости

В субботу десятки тысяч польских националистов прошли маршем по улицам города, отметив День независимости страны. По оценкам полиции, в марше приняли участие до 60 тысяч человек. Они выкрикивали лозунги: "Бог, честь, родина" и "Польскую промышленность - в польские руки". Как отмечается, некоторые участники марша несли транспаранты с ксенофобскими лозунгами вроде "Белая Европа братских народов".

Параллельно антифашисты провели свою акцию под лозунгом "За нашу и вашу свободу".

По данным польского МВД, никаких инцидентов во время марша зафиксировано не было.

Однако польское издание Gazeta Wyborcza сообщало о сожжении участниками марша антифашистского баннера, а также о нападении на активисток движения Obywateli PR, которые несли в руках плакат "Стоп фашизму". Одной из активисток после этого пришлось обратиться за медицинской помощью.

Отметим, 11 ноября в Польше отмечают День независимости. Руководство Украины поздравило Польшу с праздником.