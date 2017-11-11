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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 22572 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 52141 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 71653 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 78408 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78538 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62997 просмотра

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В Варшаве ультраправые отметили масштабным маршем День независимости

В Варшаве ультраправые отметили масштабным маршем День независимости

Киев  •  УНН

 • 9868 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В марше ко Дню Независимости в Варшаве приняли участие до 60 тысяч человек, передает УНН со ссылкой на DW.

В субботу десятки тысяч польских националистов прошли маршем по улицам города, отметив День независимости страны. По оценкам полиции, в марше приняли участие до 60 тысяч человек. Они выкрикивали лозунги: "Бог, честь, родина" и "Польскую промышленность - в польские руки". Как отмечается, некоторые участники марша несли транспаранты с ксенофобскими лозунгами вроде "Белая Европа братских народов".

Параллельно антифашисты провели свою акцию под лозунгом "За нашу и вашу свободу".

По данным польского МВД, никаких инцидентов во время марша зафиксировано не было.

Однако польское издание Gazeta Wyborcza сообщало о сожжении участниками марша антифашистского баннера, а также о нападении на активисток движения Obywateli PR, которые несли в руках плакат "Стоп фашизму". Одной из активисток после этого пришлось обратиться за медицинской помощью.

Отметим, 11 ноября в Польше отмечают День независимости. Руководство Украины поздравило Польшу с праздником.

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