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У Варшаві ультраправі відзначили масштабним маршем День незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У марші до Дня Незалежності у Варшаві взяли участь до 60 тисяч осіб, передає УНН з посиланням на DW.

У суботу десятки тисяч польських націоналістів пройшли маршем вулицями міста, відзначивши День незалежності країни. За оцінками поліції, в марші взяли участь до 60 тисяч людей. Вони вигукували гасла: "Бог, честь, батьківщина" і "Польську промисловість - у польські руки". Як зазначається, дехто з учасників маршу ніс транспаранти з ксенофобськими гаслами на кшталт "Біла Європа братніх народів".

Паралельно антифашисти провели свою акцію під гаслом "За нашу і вашу свободу".

За даними польського МВС, жодних інцидентів під час маршу зафіксовано не було.

Однак польське видання Gazeta Wyborcza повідомляло про спалення учасниками маршу антифашистського банера, а також про напад на активісток руху Obywateli PR, які несли в руках плакат "Стоп фашизму". Одній із активісток після цього довелося звернутися по медичну допомогу.

Зазначимо, 11 листопада у Польщі відзначають День незалежності. Керівництво України привітало Польщу зі святом.

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