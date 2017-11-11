У Варшаві ультраправі відзначили масштабним маршем День незалежності

У суботу десятки тисяч польських націоналістів пройшли маршем вулицями міста, відзначивши День незалежності країни. За оцінками поліції, в марші взяли участь до 60 тисяч людей. Вони вигукували гасла: "Бог, честь, батьківщина" і "Польську промисловість - у польські руки". Як зазначається, дехто з учасників маршу ніс транспаранти з ксенофобськими гаслами на кшталт "Біла Європа братніх народів".

Паралельно антифашисти провели свою акцію під гаслом "За нашу і вашу свободу".

За даними польського МВС, жодних інцидентів під час маршу зафіксовано не було.

Однак польське видання Gazeta Wyborcza повідомляло про спалення учасниками маршу антифашистського банера, а також про напад на активісток руху Obywateli PR, які несли в руках плакат "Стоп фашизму". Одній із активісток після цього довелося звернутися по медичну допомогу.

Зазначимо, 11 листопада у Польщі відзначають День незалежності. Керівництво України привітало Польщу зі святом.