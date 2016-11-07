В Варшаве представили проект Музея истории Польши

Весь музейный комплекс должен быть закончен на год позже, в ноябре 2019 года. В Министерстве культуры и национального наследия представлен проект и модель будущего Музея истории Польши авторства архитектурной студии WXCA.

Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинський сообщил, что показанная модель создана на основе проекта, который ранее проработали на нужды Музея Польского войска. По его словам, это потому, чтобы учреждение было создано как можно раньше.

"Мы хотим, чтобы (музей) был, наконец, построен. В течение десяти лет этот проект прекращался. Мы же усиленно работаем, чтобы как можно быстрее поляки имели свой Музей истории Польши", - сказал профессор П.Глинський.

По словам главы ведомства культуры, главное для него - чтобы постоянное место для этого учреждения создать в следующем году: "Это для меня самое важное, чтобы дом был как можно более готовым на столетие независимости".

Директор Музея истории Польши Роберт Костро заявил, что на временной выставке не будет оригинальных объектов, так как их нельзя хранить во вновь построенном доме.

"Мы будем показывать мультимедиа, сценографические аранжировки - так, чтобы рассказать о пути к независимости - от ее потери в XVIII веке к её возвращению 1918 года", - сказал директор Р.Костро.

В новом доме будут: постоянная выставка, зал временных экспозиций, аудитория, кинозал и конференционные залы, образовательный центр, склад, библиотека и пространство, предназначенное на услуги - кафе, музейную лавку.

Строительство музея должно стоить примерно 400 000 000 злотых (92 миллиона евро).