У Варшаві представили проект Музею історії Польщі

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23056 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 46957 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 68293 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138672 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201738 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191305 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211869 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196978 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152390 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153214 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.1 м/с
91 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 26373 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 34027 перегляди

В МЗС України привітали Сирію з формуванням нового перехідного уряду

2 квітня, 17:20 • 22105 перегляди

У росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, загинув один льотчик - росЗМІ

2 квітня, 17:34 • 20926 перегляди

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 21471 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480548 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317168 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379328 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491182 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735358 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124222 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183819 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126590 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161434 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184623 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

У Варшаві представили проект Музею історії Польщі

У Варшаві представили проект Музею історії Польщі

Київ • УНН

 • 8745 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Музей історії Польщі розташується на території варшавської Цитаделі. Відкриття першої виставки заплановано на 2018 рік, тобто у 100-річчя повернення незалежності держави, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".

Весь музейний комплекс має бути закінчений на рік пізніше, у листопаді 2019 року. У Міністерстві культури і національної спадщини представлено проект і модель майбутнього Музею історії Польщі авторства архітектурної студії WXCA.

Міністр культури і національної спадщини Польщі Пйотр Ґлінський повідомив, що показану модель створено на основі проекту, який раніше опрацювали на потреби Музею Польського війська. За його словами, це тому, щоб установа була створена якомога раніше.

“Ми хочемо, щоб (музей) був, нарешті, збудований. Протягом десяти років цей проект припинявся. Ми ж посилено працюємо, щоб якнайшвидше поляки мали свій Музей історії Польщі”, — сказав професор П.Ґлінський.

За словами очільника відомства культури, головне для нього — щоб постійне місце для цієї установи створити наступного року: “Це для мене найважливіше, щоб будинок був якомога більш готовим на сторіччя незалежності”.

Директор Музею історії Польщі Роберт Костро заявив, що на тимчасовій виставці не буде оригінальних об’єктів, тому що їх не можна зберігати у новоспорудженому будинку.

“Ми будемо показувати мультимедіа, сценографічне аранжування — так, щоб розповісти про шлях до незалежності — від її втрати у вісімнадцятому столітті аж до її повернення 1918 року”, — сказав директор Р.Костро.

У новому будинку будуть: постійна виставка, зал тимчасових експозицій, аудиторія, кінозал і конференційні зали, освітній центр, склад, бібліотека та простір, призначений на послуги — кав’ярню, музейну крамничку.

Будівництво музею має коштувати приблизно 400 мільйонів злотих (92 мільйони євро).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу
Bitcoin
$83,778.30
Золото
$3,178.42
Tesla
$280.94
Brent
$73.12
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,826.37