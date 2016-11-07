У Варшаві представили проект Музею історії Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Музей історії Польщі розташується на території варшавської Цитаделі. Відкриття першої виставки заплановано на 2018 рік, тобто у 100-річчя повернення незалежності держави, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
Весь музейний комплекс має бути закінчений на рік пізніше, у листопаді 2019 року. У Міністерстві культури і національної спадщини представлено проект і модель майбутнього Музею історії Польщі авторства архітектурної студії WXCA.
Міністр культури і національної спадщини Польщі Пйотр Ґлінський повідомив, що показану модель створено на основі проекту, який раніше опрацювали на потреби Музею Польського війська. За його словами, це тому, щоб установа була створена якомога раніше.
“Ми хочемо, щоб (музей) був, нарешті, збудований. Протягом десяти років цей проект припинявся. Ми ж посилено працюємо, щоб якнайшвидше поляки мали свій Музей історії Польщі”, — сказав професор П.Ґлінський.
За словами очільника відомства культури, головне для нього — щоб постійне місце для цієї установи створити наступного року: “Це для мене найважливіше, щоб будинок був якомога більш готовим на сторіччя незалежності”.
Директор Музею історії Польщі Роберт Костро заявив, що на тимчасовій виставці не буде оригінальних об’єктів, тому що їх не можна зберігати у новоспорудженому будинку.
“Ми будемо показувати мультимедіа, сценографічне аранжування — так, щоб розповісти про шлях до незалежності — від її втрати у вісімнадцятому столітті аж до її повернення 1918 року”, — сказав директор Р.Костро.
У новому будинку будуть: постійна виставка, зал тимчасових експозицій, аудиторія, кінозал і конференційні зали, освітній центр, склад, бібліотека та простір, призначений на послуги — кав’ярню, музейну крамничку.
Будівництво музею має коштувати приблизно 400 мільйонів злотих (92 мільйони євро).