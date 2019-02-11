В Варшаве показали новый рисунок Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Дочь удерживаемого за решеткой в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Юлия продемонстрировала в Варшаве новый рисунок, написанный Романом в российской тюрьме - костел Святого Николая в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные посольства Украины в Польше в Twitter.
"По случаю 50-летнего юбилея украинского политзаключенного Кремля Романа Сущенко в Варшаве открылась выставка рисунков Романа, написанных в российской тюрьме подручными средствами (карандаш, ручка, луковая шелуха, чай...)", - указали в посольстве.
Картины представлены в Обществе журналистов Польши.
"Дочь Романа Сущенко Юлия продемонстрировала в Варшаве новый рисунок, написанный Романом в российской тюрьме - костел Святого Николая в Киеве", - указали в посольстве.
Во время выступления на презентации посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что "мы должны бороться, усиливая давление на Россию, чтобы освободить Романа Сущенко и других украинских политзаключенных Кремля".
Напомним, дочь Сущенко передала митрополиту Епифанию один из последних рисунков отца.
Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.
Романа Сущенко окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.