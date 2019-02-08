Донька Сущенка передала митрополиту Епіфанію один з останніх малюнків батька
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Донька політв’язня Кремля Романа Сущенка Юлія передала митрополиту Епіфанію один з останніх малюнків її батька. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію одного з телеканалів зустрічі "День народження Сущенка – журналіста, художника, політв’язня".
"Від імені батька, і від імені нашої родини ми б хотіли передати один з останніх малюнків батька. Він намальований у колонії в Кіровській області, на ньому зображений Собор святої Софії", - сказала Юлія.
Вона також зазначила, що у батька зараз немає можливості особисто передати цей малюнок, але він просив, щоб це зробила його донька. Юлія Сущенко пояснила, що малюнок зроблений за допомогою пастелі, ручки та олівця.
Нагадаємо, 8 лютого своє 50-річчя святкує засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко.