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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73867 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100200 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134766 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133418 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131254 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125786 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 163010 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141489 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Дочь Сущенко передала митрополиту Епифанию один из последних рисунков отца

Дочь Сущенко передала митрополиту Епифанию один из последних рисунков отца

Киев  •  УНН

 • 11016 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Дочь политзаключенного Кремля Романа Сущенко Юлия передала митрополиту Епифанию один из последних рисунков ее отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию одного из телеканалов встречи "День рождения Сущенко - журналиста, художника, политзаключенного".

"От имени отца, и от имени нашей семьи мы бы хотели передать один из последних рисунков отца. Он нарисован в колонии в Кировской области, на нем изображен Собор святой Софии", - сказала Юлия.

Она также отметила, что у отца сейчас нет возможности лично передать этот рисунок, но он просил, чтобы это сделала его дочь. Юлия Сущенко объяснила, что рисунок сделан с помощью пастели, ручки и карандаша.

Напомним, 8 февраля свое 50-летие празднует осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко.

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