Дочь Сущенко передала митрополиту Епифанию один из последних рисунков отца
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Дочь политзаключенного Кремля Романа Сущенко Юлия передала митрополиту Епифанию один из последних рисунков ее отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию одного из телеканалов встречи "День рождения Сущенко - журналиста, художника, политзаключенного".
"От имени отца, и от имени нашей семьи мы бы хотели передать один из последних рисунков отца. Он нарисован в колонии в Кировской области, на нем изображен Собор святой Софии", - сказала Юлия.
Она также отметила, что у отца сейчас нет возможности лично передать этот рисунок, но он просил, чтобы это сделала его дочь. Юлия Сущенко объяснила, что рисунок сделан с помощью пастели, ручки и карандаша.
Напомним, 8 февраля свое 50-летие празднует осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко.