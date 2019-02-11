У Варшаві показали новий малюнок Сущенка

"З нагоди 50-річного ювілею українського політв’язня Кремля Романа Сущенка у Варшаві відкрито виставку малюнків Романа, написаних у російській тюрмі підручними засобами (олівець, ручка, лушпиння цибулі, чай...)", - вказали у посольстві.

Картини представлені у Товаристві журналістів Польщі.

"Донька Романа Сущенка Юлія продемонструвала у Варшаві новий малюнок, написаний Романом у російській в’язниці - костел Святого Миколая у Києві", - вказали у посольстві.

Під час виступу на презентації посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що "ми повинні боротися, посилюючи тиск на Росію, щоб звільнити Романа Сущенка та інших українських політв'язнів Кремля".

Нагадаємо, донька Сущенка передала митрополиту Епіфанію один з останніх малюнків батька.

Український журналіст був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка в шпигунстві та роботі на українську розвідку. У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділу Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

Романа Сущенка остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.