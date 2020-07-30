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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102801 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112114 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117000 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116656 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141698 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104279 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102845 просмотра

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105105 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102294 просмотра

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У беременных выробатываются более устойчивые антитела к COVID-19 - ученые

У беременных выробатываются более устойчивые антитела к COVID-19 - ученые

Киев  •  УНН

 • 14752 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. У женщин, переболевших COVID-19 во время беременности, выробатывается более стойкий иммунитет к заболеванию. К такому выводу пришли ученые из Филадельфии, передает УНН со ссылкой на NY Times.

В ходе исследования специалисты проверили около 1300 женщин на антитела к COVID-19 после рождения ребенка.

"6,2% женщин выработали антитела против коронавируса. Это примерно в четыре раза выше, чем зарегистрированный уровень заражения в Филадельфии, который составляет примерно 1,4 процента", - пояснили эксперты, отметив, что у беременных выработался более стойкий иммунитет к болезни.

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Ученые также исследовали возможную взаимосвязь иммунитета к COVID-19 с расовыми и этническими группами. Так, например, лучше всего иммунитет к COVID-19 формируется у испаноговорящих женщин (10,4%). У темнокожих этот показатель составил 9,7%, у белых - 2%, у азиатских - 0,9%.

Специалисты наблюдали за пациентками роддомов с апреля по июнь.

Как сообщал УНН, беременным специалисты советуют проходить ИФА-тестирования (выявление антител) на "ковид" регулярно.

Такой тест может показать, болеет ли человек коронавирусом в данный момент, а также - переболел ли раньше.

Напомним, что в Житомире благодаря ИФА-тестированию восстановили услугу партнерских родов.

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