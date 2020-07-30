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У вагітних виробляються більш стійкі антитіла до COVID-19 - вчені

У вагітних виробляються більш стійкі антитіла до COVID-19 - вчені

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У жінок, які перехворіли на COVID-19 під час вагітності, виробляється більш стійкий імунітет до захворювання. До такого висновку прийшли вчені з Філадельфії, передає УНН з посиланням на NY Times.

В ході дослідження фахівці перевірили близько 1,3 тисяч жінок на антитіла до COVID-19 після народження дитини.

"6,2% жінок виробили антитіла проти коронавірусу. Це приблизно в чотири рази вище, ніж зареєстрований рівень зараження в Філадельфії, який становить приблизно 1,4 відсотка", - пояснили експерти, відзначивши, що у вагітних виробився більш стійкий імунітет до хвороби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько 15% поліцейських мають антитіла до COVID-19

Вчені також досліджували можливий взаємозв'язок імунітету до COVID-19 з расовими та етнічними групами. Так, наприклад, найкраще імунітет до COVID-19 формується у іспаномовних жінок (10,4%). У темношкірих цей показник склав 9,7%, у білих - 2%, у азіатських - 0,9%.

Фахівці спостерігали за пацієнтками пологових будинків з квітня по червень.

Як повідомляв УНН, вагітним фахівці радять проходити ІФА-тестування (виявлення антитіл) на "ковід" регулярно.

Такий тест може показати, чи хворіє людина коронавірусом в даний момент, а також - чи перехворіла раніше.

Нагадаємо, що в Житомирі завдяки ІФА-тестуванню відновили послугу партнерських пологів.

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