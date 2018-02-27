В "Украэрорух" глобальная поломка оргтехники: за ремонт готовы заплатить 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Госпредприятие по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэрорух) огласило тендер по поиску компании, которая сможет обслужить и отремонтировать оргтехнику. За подобные услуги готовы заплатить 3 млн грн. Об этом сказано в системе публичных закупок “Прозорро”, передает УНН.
Подать свою заявку на тендер можно до 12 марта 2018 года. За 3 млн грн ПД “Украэрорух” рассчитывает получить техобслуживание и ремонт вычислительной техники, а также техобслуживание и ремонт офисной оргтехники.
Данные о том, кто принимает участие в процедуре закупки, пока отсутствуют. Указано лишь, что критерием отбора победителей на 100% станет предложенная потенциальными участниками цена.
Как сообщал УНН, на предприятии “Украэрорух” сегодня разгорелся конфликт между коллективом и руководством. В декабре пришлого года Трудовая конференция сотрудников ГП высказала недоверие директору Д.Бабейчуку и его замам.
После этого Д.Бабейчук был отправлен на больничный, где находится и сегодня. Временно его обязанности исполняет Александр Даценко, не имеющий (по данным СМИ) профильного образования и опыта работы в сфере управления полетами.
Угрозы безопасности, связанные с такими процессами на предприятии, в профильном Мининфраструктуры предпочитают замалчивать.
Также напомним, что сегодня правоохранительные органы Украины расследуют уголовные дела против служебных лиц “Украэроруха” в связи с выводом денежных средств предприятия на проблемный “Платинум банк”. Речь идет о суме в более 400 млн грн.
Добавим также, что среди возможных причастных к выводу средств с ГП “Украэрорух” СМИ упоминают фамилию одного из действующих чиновников предприятия — С.Гомболевского. Но несмотря на это, он так и не отстранен от занимаемой должности на время следствия.