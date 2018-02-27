В "Украерорусі" глобальна поломка оргтехніки: за ремонт готові заплатити 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Держпідприємство з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) оголосило тендер з пошуку компанії, яка зможе обслужити і відремонтувати оргтехніку. За подібні послуги готові заплатити 3 млн грн. Про це сказано в системі державних закупівель "Прозорро", передає УНН.
Подати свою заявку на тендер можна до 12 березня 2018 року. За 3 млн грн ПД "Украерорух" розраховує отримати техобслуговування і ремонт обчислювальної техніки, а також техобслуговування та ремонт офісної оргтехніки.
Дані про те, хто бере участь у процедурі закупівлі, поки відсутні. Зазначено лише, що критерієм відбору переможців на 100% стане запропонована потенційними учасниками ціна.
Як повідомляв УНН, на підприємстві "Украерорух" сьогодні розгорівся конфлікт між колективом і керівництвом. У грудні минулого року Трудова конференція співробітників ДП висловила недовіру директору Д.Бабейчуку і його заступникам.
Олександр Даценко, який не має (за даними ЗМІ) профільної освіти та досвіду роботи в сфері управління польотами.
Загрози безпеці, пов'язані з такими процесами на підприємстві, в профільному Мінінфраструктури воліють замовчувати.
Також нагадаємо, що сьогодні правоохоронні органи України розслідують кримінальні справи проти службових осіб "Украероруху" в зв'язку з виведенням коштів підприємства на проблемний "Платинум банк". Йдеться про суму в понад 400 млн грн.
Додамо також, що серед можливих причетних до виведення коштів з ДП "Украерорух" ЗМІ згадують прізвище одного з діючих чиновників підприємства - С.Гомболевського. Але незважаючи на це, він так і не відсторонений від займаної посади на час слідства.