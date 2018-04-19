В турецком Стамбуле зацвели тысячи тюльпанов

В рамках 13-го Стамбульского фестиваля тюльпанов на клумбе площадью 1734 м² высадили 565 тыс. живых цветов. Таким образом побили мировой рекорд.



По сообщению Reuters, цвета растений подобрали, чтобы воссоздать традиционный орнамент времен Османской империи.

Как сообщал УНН, в оранжерее Печерского района столицы зацвели 70000 тюльпанов, которые впоследствии высадят на клумбах города.