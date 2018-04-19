У турецькому Стамбулі зацвіли тисячі тюльпанів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Найбільший у світі "тюльпановий килим" можуть побачити відвідувачі площі Султанахмет у турецькому Стамбулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Turkey Pics.
У рамках 13-го Стамбульського фестивалю тюльпанів на клумбі площею 1734 м² висадили 565 тис. живих квітів. Таким чином побили світовий рекорд.
За повідомленням Reuters, кольори рослин підібрали, аби відтворити традиційний орнамент часів Османської імперії.
Як повідомляв УНН, в оранжереї Печерського району столиці зацвіли 70 тисяч тюльпанів, які згодом висадять на клумбах міста.